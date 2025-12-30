Il Comune ridisegna il mercato storico Via libera all’assegnazione dei posti

Il Comune di Vimercate ha approvato il nuovo progetto di riqualificazione del mercato storico, con l’obiettivo di migliorare l’ordine, l’accessibilità e la fruibilità degli spazi. Sono stati definiti nuovi criteri per l’assegnazione di nove posti liberi, contribuendo a rendere il mercato più funzionale e accogliente per operatori e cittadini. La riqualificazione mira a valorizzare questa tradizione locale, mantenendo un equilibrio tra praticità e rispetto dell’ambiente urbano.

Spazi più ordinati, miglior accessibilità e fruibilità. Vimercate ridisegna la cartina del mercato e si prepara ad assegnare 9 posti liberi. Ritocco alle bancarelle a 10 anni dalla nascita dei due poli alimentari, in piazza Castellana e via De Castillia, le aree che hanno riunito i banchi del settore. Il Consiglio ha rimesso mano alla materia riuscendo a deliberare all’unanimità. Alla base, la necessità di riportare nei binari situazioni diventate caotiche. Si aggiungono attività cessate e la decadenza delle concessioni che hanno permesso "la revisione della distribuzione di alcuni posteggi, alleggerendo le zone più congestionate", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune ridisegna il mercato storico. Via libera all’assegnazione dei posti Leggi anche: Il Comune di Milano mette 15 negozi all'asta per l'assegnazione in affitto: il bando Leggi anche: La mappa del comune ridisegna i confini dei quartieri. Da Talenti a Vigne Nuove è rivolta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Comune ridisegna il mercato storico. Via libera all’assegnazione dei posti; Nvidia e Groq: l’operazione che ridisegna il mercato dei chip AI. Sempre meno banchi il Comune “ridisegna” il mercato del venerdì - Otto posteggi vacanti non più occupati e diciannove banchi da redistribuire nell’area mercatale di Broni per il mercato del venerdì, uno dei mercati storici dell’Oltrepo Pavese; e la possibilità di ... laprovinciapavese.gelocal.it Franchi, più spazio per il cantiere. Storico mercato a rischio trasloco. Gli ambulanti: "Non mandateci via" - Anva Confesercenti: "Un danno anche per il quartiere". lanazione.it Verona News. . Casa di Giulietta, via al nuovo percorso: ingresso dal Teatro Nuovo per governare i flussi e rilanciare l’esperienza culturale Un accordo pubblico-privato di portata storica ridisegna l’accesso a uno dei luoghi simbolo della città. Il Comune di V - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.