Il Comune rende omaggio all' olimpionico Davide Tizzano

Il Comune esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, olimpionico e presidente della Federazione Canottaggio, avvenuta a soli 57 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo dello sport e nel territorio casertano, lasciando un’importante eredità. La comunità ricorda con rispetto la sua carriera e il suo impegno, nel dolore condiviso per questa perdita improvvisa.

