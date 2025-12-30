Il Comune rende omaggio all' olimpionico Davide Tizzano
Il Comune esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, olimpionico e presidente della Federazione Canottaggio, avvenuta a soli 57 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo dello sport e nel territorio casertano, lasciando un’importante eredità. La comunità ricorda con rispetto la sua carriera e il suo impegno, nel dolore condiviso per questa perdita improvvisa.
Cordoglio anche nel casertano per la scomparsa di Davide Tizzano, a soli 57 anni, presidente della Federazione Canottaggio. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Presenzano “esprimono profondo e commosso cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, figura di altissimo valore sportivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il presidente della FederCanottaggio appena scomparso ha fondato e diretto il "Centro Nautico", trasformando il bacino idroelettrico in palestra di sport acquatici
