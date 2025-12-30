Il Comune pagherà una parte dell' affitto a chi non ce la fa
Il Comune ha deciso di intervenire per sostenere le persone in difficoltà abitativa, offrendo un contributo parziale per l’affitto. Questa misura mira a fornire una soluzione temporanea a chi riceve disdetta dal contratto di locazione e fatica a trovare una nuova sistemazione a costi sostenibili. L’obiettivo è prevenire l’emergenza abitativa, garantendo un supporto concreto a chi si trova in situazioni di fragilità.
Superare la “fragilità abitativa”, fornendo una soluzione temporanea a chi riceve la disdetta di un contratto di locazione e non riesce a trovare una nuova casa a prezzi accessibili. È il senso del progetto “da casa a casa”, che il Comune di Milano svilupperà in collaborazione con Milano Abitare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
