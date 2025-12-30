Il Como si prepara alla finestra di gennaio, puntando al talento Kaiki Bruno per rafforzare la rosa. Dopo aver concluso il 2025 con una vittoria importante sul Lecce, il club lariano mira a consolidare la propria posizione in classifica. La volontà è di mantenere un progetto equilibrato e sostenibile, valorizzando i giovani e puntando su acquisti mirati. La prossima finestra rappresenta un’occasione strategica per il club.

Grande protagonista del mercato estivo, il club lariano non vuole essere da meno nell’imminente finestra invernale Il Como ha chiuso il 2025 con un rotondo 3-0 sul campo del Lecce di Eusebio Di Francesco. Una vittoria che arriva dopo due ko consecutivi, contro Inter e Roma, e rilancia le ambizioni europee della squadra lombarda. Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it Ma non è tutto, perché dopo essere stata grande protagonista del mercato estivo, la società lariana ha tutta l’intenzione di non ripetersi in quello ormai imminente di gennaio. Il Como è, infatti, segnalato sulle tracce di Kaiki Bruno, uno dei giocatori emergenti più talentuosi del calcio brasiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Como mette la freccia a sinistra: nel mirino il talento Kaiki Bruno

Leggi anche: Cuesta mette il Como nel mirino e in settimana è atteso Krause

Leggi anche: Mercato Juve, Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna: già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Robur mette la freccia a sinistra. Ingaggiato il terzino Niccolò Ricchi - La Robur Siena presenta il nuovo acquisto Niccolò Ricchi, terzino sinistro con esperienza in Serie C. lanazione.it

La Corte costituzionale dà l’ok alla legge toscana: più vincoli e oneri. Reazioni a Como. Bocchietti (Confedilizia): «Una sentenza che mette in difficoltà i “piccoli” e comprime i diritti» - facebook.com facebook

Como, piace il terzino brasiliano Kaiki del Cruzeiro: ma la priorità è un attaccante #SkySport #SkyCalciomercato x.com