Il commercio on line Attività raddoppiate E Terni supera Perugia

Negli ultimi anni, il commercio online in Umbria ha registrato una crescita costante, con un incremento significativo dopo il 2019. A Terni, le attività esclusivamente digitali sono più che raddoppiate, passando da 344 a 625 nel 2024, superando così Perugia. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nelle modalità di acquisto e nelle strategie commerciali adottate dalle imprese della regione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.