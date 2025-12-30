Il commercio on line Attività raddoppiate E Terni supera Perugia
Negli ultimi anni, il commercio online in Umbria ha registrato una crescita costante, con un incremento significativo dopo il 2019. A Terni, le attività esclusivamente digitali sono più che raddoppiate, passando da 344 a 625 nel 2024, superando così Perugia. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nelle modalità di acquisto e nelle strategie commerciali adottate dalle imprese della regione.
"L’evoluzione umbra degli esercizi commerciali che operano esclusivamente attraverso modalità online segue un andamento regolare fino al 2019, per poi registrare un’accelerazione significativa negli anni successivi, quando il numero di esercizi passa da 344 a 625 unità nel 2024". E’ quanto rivela Agenzia Umbria Ricerche nell’approfondimento a cura di Elisabetta Tondini e Fabio Casavecchia sul commercio in Umbria. Secondo i ricercatori "è plausibile interpretare questa crescita alla luce dell’impatto pandemico, che ha agito da fattore esogeno in grado di modificare i comportamenti di consumo e di imprimere una spinta decisiva alla digitalizzazione di processi e modelli di business. 🔗 Leggi su Lanazione.it
