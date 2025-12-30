Il Codacons si scaglia contro il Grande Fratello | L'autosospensione di Signorini non basta non deve andare in onda

Il Codacons ha espresso la propria posizione rispetto alla situazione del Grande Fratello, sottolineando che l’autosospensione di Alfonso Signorini non è sufficiente. L’associazione chiede che, per rispetto verso il pubblico e la trasparenza, l’edizione del reality venga cancellata. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle implicazioni etiche e di responsabilità delle emittenti televisive.

Non si parla più solo di accuse individuali, ma di un presunto meccanismo che coinvolgerebbe l'intero sistema dei reality. Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura, all'Agcom e al Garante per la Privacy: al centro ci sono casting non trasparenti, rapp

