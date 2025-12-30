Il Codacons si scaglia contro il Grande Fratello | L'autosospensione di Signorini non basta non deve andare in onda

Il Codacons ha espresso la propria posizione rispetto alla situazione del Grande Fratello, sottolineando che l’autosospensione di Alfonso Signorini non è sufficiente. L’associazione chiede che, per rispetto verso il pubblico e la trasparenza, l’edizione del reality venga cancellata. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle implicazioni etiche e di responsabilità delle emittenti televisive.

