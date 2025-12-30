Il clan della cocaina da 200mila euro al mese | arrestato anche il candidato consigliere

Un'indagine ha portato all’arresto di membri di un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina, con un giro d’affari di circa 200mila euro al mese. Tra loro anche un candidato consigliere locale. L’organizzazione, composta da cittadini italiani, albanesi, rumeni e georgiani, operava con un ampio raggio d’azione, evidenziando la portata e la complessità delle attività illecite.

Sant'Elpidio a Mare, 30 dicembre 2025 – Avevano creato un'organizzazione multietnica dedita al traffico di cocaina, composta da italiani, albanesi, rumeni e georgiani, che muoveva droga per un giro d'affari di 200mila euro mensili. Per questo motivo, dopo un'indagine durata circa un anno, i carabinieri hanno eseguito 24 arresti di persone attive in diverse aree del territorio nazionale. Tra questi anche Samuele Serafini, 47anni di Sant'Elpidio a Mare, considerato il terminale del sodalizio nel Fermano e il Maceratese e attualmente ai domiciliari. La misura cautelare di Serafini, commerciante e candidato consigliere anche alle elezioni comunali elpidiensi, è stata eseguita di carabinieri del Comando provinciale di Fermo, anche se l'indagine ha preso il via dai militari dell'Arma di Foggia, nel 2024 ed è continuata per tutto il 2025.

