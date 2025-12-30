Il Cimento di Ria si prepara a riproporsi anche quest’anno, il 1° gennaio. Una tradizione che vede partecipanti pronti ad affrontare il freddo per scambiarsi gli auguri e iniziare l’anno con spirito di comunità. Un’occasione semplice e significativa per condividere un momento di convivialità e buon auspicio per i mesi a venire.

Anche quest’anno lo faranno. "Siamo pronti per sfidare il freddo come da tradizione per farci i migliori auguri per un anno ricco di soddisfazioni". È pronto a rinnovarsi, e sarà la diciassettesima volta, il ‘Cimento di Ria’. Appuntamento giovedì 1° gennaio nel borgo delle Grazie, zona giardini pubblici e pontile dei traghetti a partire dalle 11.30, quindi alle 11.45 avverrà la conta dei presenti e poi alle 12 scatterà il tuffo in mare. Si tratta di un evento benaugurale, che si svolge ormai tradizionalmente la prima giornata dell’anno e riveste anche un’occasione per tanti amanti del borgo, che riescono a raggiungere la località delle Grazie, di uno scambio di saluti con amici e parenti, per poi partecipare a quello che è il tuffo più atteso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cimento di Ria. Appuntamento il 1° dell’anno

