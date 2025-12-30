Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia | quasi il doppio di Milano

Da fanpage.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli si stimano costi medi di circa 131 euro a famiglia, una cifra significativa rispetto a Milano e al Nord, dove le spese sono inferiori. Questa differenza riflette le variazioni regionali nei costi delle festività e nelle tradizioni locali, offrendo uno sguardo sulle abitudini di spesa durante le celebrazioni di fine anno nel Sud Italia.

A Napoli e in Campania, come nel resto del Sud, si spenderanno in media 131 euro a famiglia: quasi il doppio rispetto a Milano e al Nord. I dati Coldiretti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Capodanno in Campania, 131 euro a famiglia per il cenone

Leggi anche: Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; I grandi hotel di lusso per festeggiare San Silvestro e fare del cenone di Capodanno un'esperienza; Quanto costa il menù di Capodanno 2026 da Crazy Pizza di Briatore; Cenone di Capodanno: i 23 ristoranti stellati da prenotare ora.

cenone capodanno 2026 napoliIl cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia: quasi il doppio di Milano - A Napoli e in Campania, come nel resto del Sud, si spenderanno in media 131 euro a famiglia: quasi il doppio rispetto a Milano e al Nord ... fanpage.it

cenone capodanno 2026 napoliCapodanno in piazza 2026: eventi da non perdere nelle principali città italiane -  Ecco una selezione delle proposte più interessanti per la notte di San Silvestro. skuola.net

cenone capodanno 2026 napoliQuanto spendono le famiglie napoletane per il cenone di Capodanno - È la stima che emerge dall’indagine di Coldiretti e Ixè in vista della notte di San Silvestro. napolitoday.it

CAPODANNO 2026 A NAPOLI, PRESENTA IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA QUATTRO GIORNI

Video CAPODANNO 2026 A NAPOLI, PRESENTA IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA QUATTRO GIORNI

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.