Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia | quasi il doppio di Milano
Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli si stimano costi medi di circa 131 euro a famiglia, una cifra significativa rispetto a Milano e al Nord, dove le spese sono inferiori. Questa differenza riflette le variazioni regionali nei costi delle festività e nelle tradizioni locali, offrendo uno sguardo sulle abitudini di spesa durante le celebrazioni di fine anno nel Sud Italia.
A Napoli e in Campania, come nel resto del Sud, si spenderanno in media 131 euro a famiglia: quasi il doppio rispetto a Milano e al Nord. I dati Coldiretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
