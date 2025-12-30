Il caso Hannoun e il ruolo di Stefania Ascari

Il caso Hannoun, emerso il 27 dicembre, riguarda un’indagine sui presunti finanziamenti ad Hamas condotta da Digos e Guardia di Finanza. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, ha portato all’arresto di Mohammed Hannoun e altri indagati, evidenziando il ruolo di Stefania Ascari nel quadro delle attività investigative e delle misure di contrasto al terrorismo internazionale.

Il 27 dicembre l’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha segnato un passaggio chiave. L’operazione condotta da Digos e Guardia di Finanza, su impulso della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova e con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha portato all’arresto di Mohammed Hannoun e di altri indagati. Al centro dell’indagine una rete di associazioni e canali di raccolta fondi attivi tra Italia ed estero. Gli accertamenti parlano di circa sette milioni di euro movimentati, misure reali per oltre otto milioni e sequestri di contante per circa un milione e ottantamila euro, inclusi cinquecentosessantamila euro nascosti in un garage a Sassuolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il caso Hannoun, e il ruolo di Stefania Ascari Leggi anche: Il silenzio di Conte e il video della deputata Ascari che chiede soldi per Hannoun Leggi anche: Il video choc della Ascari (M5S) per l'associazione di Hannoun: “Donate un piccolo contributo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Linea di rigore | Il caso Hannoun, e il ruolo di Stefania Ascari; Fondi ad Hamas, oggi il presidio solidale per Hannoun davanti a Marassi; Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas; I soldi, e la rete politica | Arrestato Mohammed Hannoun, il referente di Hamas in Italia. Caso Hannoun, Albanese contro stampa e governo: “Usano il fango per intimidire” - Francesca Albanese ha commentato l’arresto di Mohammad Hannoun e di altre otto persone accusate di legami con Hamas, rompendo ... msn.com

Caso Hannoun, Fdi chiede un’informativa ai ministri Piantedosi e Tajani, in Aula scoppia la bagarre - Kelany (FdI): "Dovrebbe scusarsi con gli italiani chi ha blandito quest'uomo oltre a dire con franchezza di non essere in grado di ricoprire ruoli istituzionali" ... dire.it

"E le inchieste per chi fiancheggia il terrorismo?": Ilaria Salis sul caso Hannoun - L'europarlamentare di Avs ha scelto di polarizzarsi nella discussione su Hannoun assumendo una posizione netta: "Che continui a soffiare forte, in Italia e ovunque, il vento della solidarietà internaz ... ilgiornale.it

Hanno chiesto soldi per Hannoun. Ora chiedano scusa

Sulla scia del caso olandese, con il dossier costruito dall’Idf In corso dal 2023 una vicenda giudiziaria che si intreccia con quella di Hannoun; al centro c’è il caso di Amin Abou Rashed, Massimiliano Sfregola x.com

Caso Hannoun, ho interrogato la Commissione UE: vanno chiariti i rapporti con i soggetti legati alle inchieste. La sinistra - PD, AVS e M5S - continua a dimostrare vicinanza politica e culturale ad ambienti che sfiorano il sostegno al terrorismo. NOI NON CI - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.