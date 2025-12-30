Il caso del raduno segreto dei neonazi d’Europa nella sede della Pro Loco di Lonate Pozzolo

A Lonate Pozzolo, nelle vicinanze di Malpensa, si è svolto un raduno di circa 500 neonazisti, che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. L’evento, tenutosi nella sede della Pro Loco, è stato organizzato in forma segreta, generando attenzione e richieste di chiarimenti da parte delle autorità e dei cittadini. La vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza e al contrasto a ideologie estremiste nel territorio.

Lonate Pozzolo (Varese) – Il raduno di cinquecento neonazisti scuote la comunità di Lonate Pozzolo, cittadina varesina a ridosso di Malpensa. Ma l’evento segreto che si è svolto il 15 novembre e ha attirato membri degli Hammerskins da tutta Europa, condito dalla musica di dj band come la tedesca Spreegeschwader o la statunitense Max Resist, acclamate dal pubblico al grido “Sieg Heil“, ha strascichi anche in Canton Ticino e in Germania. Il raduno segreto. Sembra che nessuno sapesse nulla a Lonate Pozzolo, tanto che la notizia rivelata più di un mese dopo dalla piattaforma investigativa tedesca antifascista Exif ha provocato scossoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso del raduno segreto dei neonazi d’Europa nella sede della Pro Loco di Lonate Pozzolo Leggi anche: Boccadasse, nella sede della Pro Loco incontri con 'A Compagna' per conoscere il genovese e le tradizioni Leggi anche: Avella, oggi l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis 2006 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quel raduno «segreto» nel Varesotto: «Presenti pure i neonazisti svizzeri»; Raduno neonazista alla Pro Loco di Lonate. Da tutta Europa al grido Sieg Heil; Caso Vincenz, archiviato il procedimento contro l'Inside Paradeplatz; Gli Epstein files e la scomparsa, a Zermatt, di un miliardario tedesco. Neonazisti (anche svizzeri) nel Varesotto: il raduno provoca un terremoto politico - La riunione degli Hammerskins dello scorso novembre, tenutasi a Lonate Pozzolo ed emersa grazie a un'indagine di EXIF ripresa dal Corriere del Ticino, sta facendo discutere: una consigliera della Pro ... cdt.ch

– Sabato 27 dicembre 2025 07:45 raduno p.le Ugo La Malfa 08:00 partenza (puntuali!) 10:00 ingresso al villaggio 13:00 pranzo 14:30 visita in centro (mercatini via Etnea) 16:15 raduno al - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.