Il Capodanno di Peccioli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno di Peccioli si svolge nella centralissima Piazza del Popolo, con l'inizio alle ore 22:30. La serata prevede musica e intrattenimento, con la partecipazione del gruppo 80 Voglia Band. Un'occasione per condividere un momento di convivialità e aspettare insieme l'arrivo del 2025 in un'atmosfera semplice e conviviale.

A Peccioli la serata per salutare il 2025 inizia alle ore 22:30 in Piazza del Popolo, con musica, intrattenimento e il gruppo 80 Voglia Band.Allo scoccare della mezzanotte i tanto attesi fuochi d'artificio, che saranno visibili dalla terrazza de Palazzo Senza Tempo (in foto).L'ingresso è gratuito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

