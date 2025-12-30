Il Capodanno dei Priori a Volterra

Il Capodanno dei Priori a Volterra è un’occasione per salutare l’anno nuovo in compagnia, con un evento organizzato dal Comune in piazza dei Priori. La serata, che inizia alle 23, vede protagonisti i Back to the 90's boys, offrendo un momento di aggregazione e tradizione nel cuore della città. Un’occasione per vivere la fine dell’anno in modo semplice e condiviso, nel rispetto delle tradizioni locali.

Per il 31 dicembre di Volterra il Comune organizza la festa in piazza dei Priori: via ai festeggiamenti alle 23 con i Back to the 90's boys protagonisti. L'evento è gratuito, ma esiste anche la possibilità di accedere (a pagamento) all'area privè al chiuso e riscaldata con posti riservati al.

Capodanno in Piazza a Volterra Vi invitiamo a festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno! Piazza dei Priori 31 dicembre dalle ore 23:00 Ingresso libero Musica, spettacolo e tanta voglia di stare insieme per salutare l'anno che finisce e accogliere il nuovo nel

