Il Canada riapre il dossier Mercosur mentre l’Ue continua a pensarci.

Il Canada ha riattivato le trattative con il Mercosur, un accordo di libero scambio avviato nel 2018 e sospeso durante la pandemia. Dopo un periodo di pausa, le negoziazioni sono riprese a ottobre, in un contesto di crescente interesse tra le nazioni sudamericane. Nel frattempo, l’Unione Europea continua a riflettere sulla convenienza di un’intesa simile, mantenendo un atteggiamento più cauto.

Mentre in Europa si discute se l'accordo con il Mercosur sia "accetabile", altrove si negozia. Il Canada e i paesi del blocco sudamericano hanno rimesso in moto un accordo di libero scambio nato nel 2018, poi congelato anche durante la pandemia, e riaperto tre mesi fa a ottobre dopo la stretta di Donald Trump sui dazi. L'obiettivo è quello di firmare entro fine 2026. A Ottawa le consultazioni restano aperte fino al 27 gennaio e partono da una domanda – da affrontare a 360 gradi – che in Europa sembra diventata un tabù: che cosa ci guadagniamo e che cosa concediamo? Per il Canada il Mercosur non è altro che il tentativo di diversificare il proprio mercato.

