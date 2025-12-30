Il Buen Camino di Limberti E’ aiuto regista per Zalone nel film campione d’incassi

Il Buen Camino di Limberti vede il coinvolgimento di un aiuto regista che lavora con Zalone nel suo film di grande successo. Questa collaborazione rappresenta un importante passo nel percorso professionale, collegando le esperienze passate con nuove sfide nel cinema italiano. La presenza sul poster al cinema Eden, dove sono stati proiettati i primi film dell’autore, sottolinea il valore di un percorso di crescita e dedizione nel settore cinematografico.

"Vedere il mio nome sul poster di Buen Camino al cinema Eden della mia città, laddove anni fa proiettai i miei primi film, Anime vagabonde, Buoi pesto e Cenci in Cina, mi fa quasi scendere una lacrimuccia.". Parole di Marco Limberti, talento pratese, regista, sceneggiatore e scrittore, che in questi giorni di festa è tornato a casa. Per lui più di 35 anni di carriera tra cinema e tv. Ed ora la sua firma su un clamoroso successo: Limberti è l’aiuto regista del nuovo film interpretato da Checco Zalone, che sta battendo record di incassi in tutta Italia. Come è nato il sodalizio con Checco Zalone? "E’ tutto merito del regista Gennaro Nunziante col quale avevo già fatto Come può uno scoglio con Pio e Amedeo e Io sono la fine del mondo con Angelo Duro, altro grande successo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

