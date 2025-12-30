Il borgo trentino diventa Betlemme | quasi 7mila visitatori per il presepe vivente Shalom

La quinta edizione di “Shalom”, il presepe vivente organizzato dalla Pro loco di Lundo, ha attirato circa 7.000 visitatori in tre giorni. Questo evento trasforma il borgo delle Giudicarie in una suggestiva rappresentazione della Betlemme storica, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Un appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori desiderosi di scoprire le tradizioni e il fascino del presepe vivente nel contesto trentino.

Quasi 7.000 presenze in tre giorni: sono i numeri che certificano il grande successo della quinta edizione di "Shalom", il presepe vivente organizzato dalla Pro loco di Lundo che, anche quest'anno, ha trasformato lo storico borgo delle Giudicarie in una piccola Betlemme.

