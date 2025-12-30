Il biglietto dei treni arriva anche su Whatsapp

Da oggi, i biglietti dei treni possono essere inviati direttamente su WhatsApp, semplificando l’acquisto e l’accesso ai servizi di viaggio. Il nuovo “Digital Gate” a Cadorna Porta Garibaldi e Malpensa T1 offre un desk dedicato agli acquisti digitali, consentendo ai passeggeri di gestire facilmente i propri biglietti e migliorare l’esperienza di viaggio in modo pratico e efficiente.

Arriva il "Digital gate", il desk dedicato agli acquisti interamente digitali, a Cadorna Porta Garibaldi e Malpensa T1. Lo fa sapere Trenord. I nuovi desk, che si aggiungono agli sportelli già attivi nei punti vendita e si contraddistinguono per un allestimento dedicato, offrono ai passeggeri.

