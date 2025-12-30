Da qualche giorno è stato pubblicato il volume "Bestiario politico" di Niccolò Roni laureato in Giurisprudenza e presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo, che riporta le illustrazioni di Alberto Cresti, apprezzato vignettista, fotografo e scrittore. Si tratta di poco più di cento pagine, con 50 illustrazioni di Cresti e altrettante descrizioni di animali e della loro simbologia, proiettata nell’umano, ad opera di Roni. E’ stato subito un successo per l’interesse destato. La pubblicazione si presenta snella e pratica per la lettura, con il disegno dell’animale nella pagina di sinistra e sulla destra la sua descrizione, prima fisica e poi simbolica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bestiario. Politico di Niccolò Roni

