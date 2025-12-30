Il Barcellona potrebbe puntare su un giocatore del Napoli durante la prossima finestra di mercato di gennaio. Le voci di mercato si intensificano, aprendo a possibili trattative tra i due club. In questo contesto, si analizzano le possibilità di uno scambio o di un trasferimento, considerando le esigenze delle squadre e le prestazioni dei singoli. Restano comunque ipotesi da confermare, mentre il calciomercato si avvicina.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e con essa cominciano anche ad emergere una serie di ipotesi riguardanti movimenti di mercato. Gli azzurri negli scorsi sono giorni sono stati ‘bacchettati’ ed il mercato a ‘saldo zero’ sarà l’unica via per operare nel corso del mese di gennaio. Mercato Napoli, entrate solo in caso di uscite. Da qui la necessità di mettere mano alla cessioni qualora il club azzurro volesse concretamente operare in entrata. Il nome di Lorenzo Lucca resta al centro dei dibattito, con diversi club di Serie A che avrebbero messo gli occhi su di lui. Tramontata l’ipotesi Milan che ha poi puntato su Fullkrug, resterebbero ancora un paio di soluzioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Barcellona guarda in casa Napoli: a gennaio possibile assalto a uno degli azzurri

Leggi anche: Mercato Napoli, uno degli azzurri rischia bocciatura e addio già a gennaio: la situazione

Leggi anche: Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'Aston Villa sogna la Premier: per gennaio si guarda in casa Barcellona; Yamal a casa ha il suo caganer, la statuetta che lo raffigura mentre fa cacca sul pavimento, suo fratello la adora. Ne scrive Athletic. È una statuina natalizia catalana. Dagli anni '90, è diventato popolare preparare diverse versioni del caganer. Nei mercatini di; Il Barcellona batte il Villarreal per 2 a 0 e chiude alla grande il 2025: più 4 sul Real Madrid; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: Lazio-Napoli.

Napoli: blitz di Manna, 70 mln per il talento del Barcellona - Sarebbe pronta una maxi offerta per il giocatore spagnolo Giorni di riflessioni in casa Napoli prima di ... calciomercato.it

"Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere" - L'estremo difensore tedesco sarebbe infatti scivolato nelle gerarchie di Hansi Flick, dietro al ... tuttosport.com

Pagina 1 | "Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere" - L'estremo difensore tedesco sarebbe infatti scivolato nelle gerarchie di Hansi Flick, dietro al ... tuttosport.com

Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

Sanità: inaugurati a Barcellona Pozzo di Gotto il primo Ospedale di Comunità della Sicilia e una Casa di Comunità di tipo HUB. Leggi su #24live e guarda le interviste sul nostro canale YouTube (link nei commenti). - facebook.com facebook