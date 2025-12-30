Il 2026 si preannuncia come l’anno delle nuove nascite tra le celebrità, con numerosi personaggi che hanno annunciato l’attesa di un bambino. Da Sienna Miller a Diletta Leotta, molte star hanno condiviso questa gioia, portando sui social e sul red carpet momenti di intimità e felicità. Un anno che segnerà l’arrivo di nuove vite, arricchendo il mondo dello spettacolo con un tocco di tenerezza e normalità.

Se il 2025 è stato l’anno dei matrimoni, il 2026 sarà ricordato come quello delle baby star: tante celeb hanno annunciato l’ arrivo di un bebè, trasformando red carpet e social in un tenero susseguirsi di pancioni fashion, rivelazioni glam e aggiornamenti da futura famiglia. Ecco le coppie che nel 2026 accoglieranno un nuovo membro. Il 2026 sarà l’anno delle baby star. Tra le ultime a far sognare i fan per il 2026 c’è Sienna Miller, che ha annunciato la gravidanza comparendo radiosa sul red carpet dei Fashion Awards 2025 con il pancione. Accanto a lei il compagno Oli Green, 28 anni, modello e attore, che non si è staccato un attimo dalla futura mamma. 🔗 Leggi su Amica.it

Il 2026 sarà un anno di baby star: tante celeb hanno annunciato l'arrivo di un bebè, da Sienna Miller a Diletta Leotta: ecco chi sono

