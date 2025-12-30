Il 2026 sarà l’anno della riforma della Difesa? Tutte le priorità delle Forze armate

Il 2026 potrebbe segnare un momento di cambiamento per la Difesa italiana, con possibili riforme e aggiornamenti nelle priorità delle Forze armate. Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, l'attenzione si concentra sulle sfide internazionali e sul rafforzamento del dispositivo militare nazionale, in un contesto di crescente attenzione al riarmo e alla sicurezza globale. Ecco cosa ci si attende per il prossimo anno.

Il 2025 volge al termine e, mentre da un lato proseguono i tentativi di dialogo sull’Ucraina e dall’altro la traiettoria del riarmo globale si consolida, la Difesa italiana si appresta ad entrare in un anno che potrebbe riservare più di una novità per il dispositivo militare nazionale. Non solo maggiori fondi destinati alle Forze armate, ma un vero e proprio processo di rimodulazione e rafforzamento, il cui obiettivo è avviare quella trasformazione resa necessaria dai mutati scenari operativi e dalle nuove minacce alla sicurezza nazionale ed europea. In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, ha tracciato le principali linee di intervento su cui si focalizzeranno le Forze armate. 🔗 Leggi su Formiche.net

