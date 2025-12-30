Il 2026 in Brianza inzia con la marcia della pace

30 dic 2025

Il 1° gennaio 2026, Besana Brianza ospiterà la tradizionale Marcia della Pace, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi e dalla Comunità pastorale Santa Caterina. L’evento rappresenta un momento di riflessione e impegno per la cultura della pace, coinvolgendo la comunità locale in un gesto simbolico di solidarietà e speranza per l’anno nuovo. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione della convivenza pacifica.

Marcia della pace a Besana Brianza. Giovedì 1 gennaio a Besana Brianza si svolgerà la marcia della pace promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e dalla Comunità pastorale Santa Caterina. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Besana Brianza.L’appuntamento è alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

