Il 2026 in Brianza inzia con la marcia della pace

Il 1° gennaio 2026, Besana Brianza ospiterà la tradizionale Marcia della Pace, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi e dalla Comunità pastorale Santa Caterina. L’evento rappresenta un momento di riflessione e impegno per la cultura della pace, coinvolgendo la comunità locale in un gesto simbolico di solidarietà e speranza per l’anno nuovo. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione della convivenza pacifica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.