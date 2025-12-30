Il 2026 in Brianza inzia con la marcia della pace
Il 1° gennaio 2026, Besana Brianza ospiterà la tradizionale Marcia della Pace, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi e dalla Comunità pastorale Santa Caterina. L’evento rappresenta un momento di riflessione e impegno per la cultura della pace, coinvolgendo la comunità locale in un gesto simbolico di solidarietà e speranza per l’anno nuovo. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione della convivenza pacifica.
Marcia della pace a Besana Brianza. Giovedì 1 gennaio a Besana Brianza si svolgerà la marcia della pace promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e dalla Comunità pastorale Santa Caterina. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Besana Brianza.L’appuntamento è alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Il 2026 inizia con la marcia della pace, partenza dalla stazione. "Una responsabilità politica quotidiana"
Leggi anche: Padova apre il 2026 con la Marcia per la Pace di Sant’Egidio
Radio Brianza. . Pigiama o abbigliamento di fortuna la prima volta che si dorme a casa del partner Ne hanno parlato @edorighini e @_erikacarbone_ nella rubrica Ultimo Giro Corretto, in chiusura di Ultimo Giro! in onda dal lunedì al giovedì, dalle 21 alle 23. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.