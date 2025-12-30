Il 2026 è alle porte | scopri il Santo che ti accompagnerà nel corso del nuovo anno
Nel 2026, il Santo Protettore sarà il tuo punto di riferimento spirituale. Questa figura, radicata nella tradizione, rappresenta un alleato invisibile che può offrire guida e conforto nel corso dell’anno. Scopri quale Santo ti accompagnerà e come questa presenza può aiutarti ad affrontare le sfide quotidiane, portando serenità e equilibrio nel nuovo anno.
Quale Santo ti accompagnerà nel 2026? Scopri la tradizione del Santo Protettore: un alleato celeste con cui camminare nel nuovo anno e su cui contare per affrontare le sfide della realtà. Procediamo allora alla scelta del santo, con qualche semplice indicazione da seguire. Ma a differenza di quello che si potrebbe pensare, sarà il santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
