Il 2025 si porta via con sé tanti totem | da Papa Francesco a Versace da Pizzul a Baudo Vanoni e Vessicchio

Il 2025 ha visto la scomparsa di molte figure di rilievo in diversi settori, tra cui cultura, spettacolo, sport e moda. Personalità come Papa Francesco, Versace, Pizzul, Baudo, Vanoni e Vessicchio hanno lasciato un segno importante, segnando un anno di profondi cambiamenti e riflessioni. Questo periodo rappresenta un momento di memoria e riconoscimento per le figure che hanno contribuito alla storia italiana e internazionale.

Il 2025 è stato un anno segnato da numerosi addii illustri, che hanno colpito il mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della moda, in Italia e all'estero. Personalità diverse per storia e linguaggio, ma accomunate da un ruolo centrale nell'immaginario collettivo di più generazioni. A cominciare da Papa Francesco che ha lasciato un vuoto nel cuore dei fedeli di tutto il mondo.

