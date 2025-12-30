Il 2025 lo ricorderemo come l' anno del coming out estetico delle star | a cosa porterà la trasparenza sui ritocchi da parte delle celebrities?

Il 2025 sarà ricordato come l'anno in cui le star hanno iniziato a condividere apertamente i loro interventi estetici. Questa trasparenza potrebbe influenzare le percezioni del pubblico e il mercato del beauty, che continua a espandersi a livello globale. Le celebrities sembrano aver compreso che i follower sono ormai più disincantati e interessati a un approccio più autentico, contribuendo a un'evoluzione più consapevole del settore.

Il business beauty continua a crescere facendo girare l'economia mondiale e sembra che le star abbiamo capito che i loro followers sono molto più disincantati. Vogliono la verità dietro i loro aspetti freschi e riposati, perché è chiaro che non può essere merito solo di una crema miracolosa. E ora le star promuovono anche ai loro medici e chirurghi estetici.

