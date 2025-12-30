Il 2025 delle carceri italiane un bilancio più triste che mai – Meno di tre metri quadri a persona +50% negli istituti per minori e decine di suicidi

Il 2025 si chiude con dati preoccupanti per il sistema carcerario italiano. La congestione peggiora, con meno di tre metri quadri disponibili per ogni detenuto, e si registra un aumento del 50% delle persone negli istituti per minori. I casi di suicidio continuano a crescere, evidenziando criticità profonde. È un momento difficile che richiede attenzione e riflessione sui tempi e le condizioni di detenzione nel nostro paese.

È sempre triste effettuare il bilancio carcerario di fine anno. Questa volta però è più triste che mai. Il carcere è diventato quello che la cultura dell'attuale governo ha voluto che fosse: un grande contenitori di corpi, che ha del tutto abdicato a farsi costruttore di percorsi di vita. Alla fine di questo 2025 (il dato è al 30 novembre), sono 63.868 le persone detenute nelle 189 carceri italiane per adulti. Erano 61.861 alla fine dell'anno scorso. Questo significa che sono cresciute al ritmo di oltre 180 in più al mese. È perché si commettono più reati? Sembrerebbe proprio di no. I crimini denunciati all'autorità giudiziaria nel primo semestre del 2025 (ultimo dato disponibile) sono stati infatti 1.

