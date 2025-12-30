Il 2025 della musica è stato l' anno della nostalgia e delle reunion

Il 2025 nella musica è stato segnato da un crescente senso di nostalgia e da numerose reunion di artisti storici. Questo anno ha consolidato una tendenza già evidente negli anni precedenti, con un ritorno alle sonorità e agli artisti del passato. La voglia di rivivere esperienze musicali note e di riscoprire i classici ha caratterizzato gli ultimi dodici mesi, contribuendo a un panorama musicale più riflessivo e ricco di ricordi condivisi.

Da Rosalìa a Lucio Corsi, il 2025 è stato l'anno in cui la musica ha osato di nuovo - Dodici mesi al massimo tra reunion impossibili di Black Sabbath e Oasis, la scomparsa di Ozzy Osbourne, il ritorno di Lady Gaga e Radiohead, e dischi, come 'Lux', che resteranno ... adnkronos.com

Il riassunto del 2025 in musica: Olly domina e Sanremo lascia il segno - Ripercorriamo insieme le classifiche dell’ultimo anno per scoprire alcune statistiche sugli album che hanno conquistato la vetta, tra record e "prime volte" ... radioitalia.it

