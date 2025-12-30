Luca Scarlato, talento argentino di 16 anni, lascia il River Plate senza indennizzo e si trasferisce in Italia. La decisione, supportata dai genitori, suscita discussioni sulla gestione delle scelte dei giovani calciatori e sul ruolo delle famiglie nel percorso di crescita nel mondo del calcio professionistico.

Il giovane trequartista argentino Luca Scarlato lascia il River Plate senza alcun indennizzo e si trasferisce in Italia, facendo leva sulla potestà genitoriale. Il ragazzo inondato di commenti che gli danno del traditore e mercenario, i genitori accusati di avidità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: River Plate, Monumental verso la storia: copertura totale e capienza da circa 100.000 posti! Il maxi progetto del club argentino per rendere lo stadio il più grande al mondo

Leggi anche: Gio Simeone, il giocatore alla moda del Torino, che unisce ‘Toro’ e River Plate

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il 16enne argentino Luca Scarlato lascia il River Plate a zero per la Serie A: genitori nella bufera - Il giovane trequartista argentino Luca Scarlato lascia il River Plate senza alcun indennizzo e si trasferisce in Italia, facendo leva sulla potestà genitoriale. fanpage.it