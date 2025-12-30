II Trofeo Maurizio Zamparini fatali i rigori per il Buon Pastore | trionfa il Trapani under 17

Il secondo Trofeo Maurizio Zamparini, organizzato dall’Asd Sport Palermo, si è concluso con la vittoria del Trapani under 17. La competizione, svoltasi dal 27 al 29 dicembre tra il Centro Sportivo Pietro Pisani di Palermo e il Campo Conca D’Oro di Monreale, ha visto la partecipazione di 12 squadre giovanili di calcio a 11. La finale è stata decisa ai rigori, con il Buon Pastore che ha concluso la gara in modo fatale.

Grande successo per il secondo Trofeo Maurizio Zamparini, organizzato dl’Asd Sport Palermo. L’evento si è svolto al Centro Sportivo Pietro Pisani di Palermo e al Campo Conca D’Oro di Monreale dal 27 al 29 dicembre e ha visto la partecipazione di 12 squadre giovanili di calcio a 11 divisi in 4. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - II Trofeo Maurizio Zamparini, fatali i rigori per il Buon Pastore: trionfa il Trapani under 17 Leggi anche: Buon Natale da Maurizio Landini: una raffica di scioperi paralizzerà l’Italia tra il 5 e il 17 dicembre Leggi anche: Calcio Serie D. La Folgore eliminata. Rigori fatali in Coppa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TROFEO MAURIZIO ZAMPARINI - FINALISSIME #U15 & #17 Cala il sipario sulla seconda edizione del Trofeo Maurizio Zamparini di calcio Giovanile. dopo 2 giorni no-stop di partite tra il Centro Sportivo Pietro Pisani di Palermo e il Campo Cona D'Oro di Monr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.