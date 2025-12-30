Ignazio Rucci rilancia l’appello | Unire i piccoli Comuni per costruire realtà più forti e moderne
Ignazio Rucci, ex sindaco di Ripa Teatina, rinnova l’appello a unire i piccoli Comuni per favorire la crescita e la modernizzazione delle comunità locali. Alla vigilia del nuovo anno, sottolinea l’importanza di avviare processi di aggregazione tra Comuni limitrofi, considerando fusioni come strumento per rafforzare le strutture amministrative e migliorare i servizi offerti ai cittadini.
Alla vigilia del nuovo anno, l’ex sindaco di Ripa Teatina, Ignazio Rucci rinnova la sua proposta per una riflessione concreta sull’opportunità di avviare processi di aggregazione tra i piccoli Comuni limitrofi, guardando alla possibilità di fusioni per costruire realtà amministrative più numerose. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
