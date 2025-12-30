La Polizia di Verona ha identificato il responsabile della recente danneggiamento dei leoni di San Zeno, avvenuto la vigilia di Natale. Si tratta di un estremista di sinistra e attivista pro-Palestina. L’indagine ha permesso di chiarire le circostanze dell’episodio, contribuendo al ripristino della tutela di un importante patrimonio storico e culturale della città.

La Polizia di Stato di Verona ha individuato il responsabile della deturpazione dei leoni di San Zeno, avvenuto la vigilia di Natale. Si tratta di un 26enne nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già responsabile di altri imbrattamenti in passato anche in altre province e noto alle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Verona, la Polizia di Verona individua il responsabile dell’imbruttimento dei leoni di San Zeno. Le verifiche effettuate dalla Digos scaligera hanno permesso di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti, commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Identificato il vandalo dei leoni di San Zeno a Verona: è un estremista di sinistra e attivista pro-Pal

Leggi anche: Verona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori

Leggi anche: Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: scritte pro Gaza, indaga la Digos

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Verona, il vandalo dei leoni di San Zeno è un 26enne nato a Brescia - Il 26enne, nato nella nostra provincia ma cresciuto e residente nella città scaligera, è stato individuato e denunciato. msn.com