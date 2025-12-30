Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano | è Aurora Livoli romana 19 anni Si era allontanata da casa a novembre

È stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni originaria di Latina, trovata senza vita in un cortile a Milano. La giovane si era allontanata da casa il 4 novembre e aveva mantenuto l’ultimo contatto con i genitori il 26 dello stesso mese. La vicenda sta suscitando attenzione e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini delle autorità.

Era residente a Latina. Andata via di casa il 4 novembre, l'ultimo contatto con i genitori il 26 novembre. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre Leggi anche: Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano Leggi anche: Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio; Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo. Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano - La sua immagine era stata diffusa dalle forze dell'ordine per aiutarne l'identificazione. avvenire.it

Milano, donna trovata morta in un cortile: non è escluso l'omicidio La ragazza è stata ritrovata in via Paruta, zona via Padova. Non è stata ancora identificata - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.