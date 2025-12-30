Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano | è Aurora Livoli romana 19 anni Si era allontanata da casa a novembre

È stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza romana di 19 anni trovata morta in un cortile a Milano. Aurora, residente a Latina, si era allontanata da casa il 4 novembre e aveva mantenuto l’ultimo contatto con i genitori il 26 novembre. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le circostanze della scomparsa e della tragica conclusione.

