Identificata la ragazza trovata morta a Milano

È stata identificata Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta a Milano. Originaria della provincia di Latina, si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione, e ora si attende di conoscere le cause del decesso. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.

Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Donna trovata morta a Milano: si indaga per omicidio

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: si chiamava Aurora Livoli, romana, aveva 19 anni. x.com

Milano, donna trovata morta in un cortile: non è escluso l'omicidio La ragazza è stata ritrovata in via Paruta, zona via Padova. Non è stata ancora identificata - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.