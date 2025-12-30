Identificata la ragazza trovata morta a Milano
È stata identificata Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta a Milano. Originaria della provincia di Latina, si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione, e ora si attende di conoscere le cause del decesso. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.
È Aurora Livoli, di 19 anni, residente nella provincia di Latina. Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
