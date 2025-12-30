Identificata la ragazza trovata morta a Milano | la scoperta choc

È stata identificata la ragazza trovata senza vita in un cortile di Milano. La giovane era stata rinvenuta in una mattina d’inverno, senza documenti e con poche immagini di sorveglianza. Le indagini continuano per chiarire le circostanze del suo decesso e raccogliere ulteriori dettagli sulla sua identità.

Una ragazza trovata senza vita in un cortile, nel buio di una mattina d'inverno. Nessun documento, nessun nome, solo qualche immagine sfocata di una telecamera di sorveglianza e un uomo che le cammina accanto. Per giorni, a Milano, è stato il giallo della ragazza senza identità. Le sue foto sono finite nei telegiornali, i frame del video hanno fatto il giro del web, la Procura ha diffuso un appello accorato: "Aiutateci a riconoscerla". Un passo tranquillo sul marciapiede di via privata Paruta, un piumino scuro, i capelli lunghi e mossi che le scendono oltre le spalle. Dietro di lei, un uomo alto e molto magro, che sembra camminare con lei, non contro di lei.

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina.

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa

Ha un nome e un volto la giovane donna trovata senza vita in un condominio di #Milano. Grazie alle immagini diffuse dai Carabinieri è stata identificata: si tratta di una ragazza di 19 anni scomparsa da #Latina. Nei video delle telecamere cammina davanti all'

Aurora Livoli, identificata la ragazza trovata morta in un cortile di via Paruta a #Milano: aveva 19 anni I genitori, che vivono a Latina, hanno riconosciuto la giovane dalle immagini diffuse dalla procura. L'ultimo contatto il 26 novembre

