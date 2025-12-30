Identificata la ragazza trovata morta a Milano è una 19enne di Latina

È stata identificata la giovane trovata senza vita ieri nel cortile di un condominio in via Privata Paruta a Milano. Si tratta di una ragazza di 19 anni originaria di Latina. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo decesso, al momento senza confermare cause o elementi che possano chiarire quanto accaduto. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

AGI - Ha un nome la  ragazza trovata ieri senza vita  nel cortile di un condominio nella  via Privata Paruta a Milano. Si tratta di  Aurora Livoli, nata a Roma 19 anni fa e residente nella provincia di Latina. La ragazza è stata  identificata  grazie alla diffusione delle  immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il  corpo  è stato trovato riverso a terra con  ecchimosi sul collo  e un  ematoma vicino all'occhio. La denuncia di allontanamento e l'ultimo contatto. Secondo quanto riferito dai  carabinieri, l' allontanamento della giovane  era stato  denunciato  lo scorso 4 novembre dalla famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

