Identificata la ragazza trovata morta a Milano è una 19enne di Latina

È stata identificata la giovane trovata senza vita ieri nel cortile di un condominio in via Privata Paruta a Milano. Si tratta di una ragazza di 19 anni originaria di Latina. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo decesso, al momento senza confermare cause o elementi che possano chiarire quanto accaduto. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

AGI - Ha un nome la ragazza trovata ieri senza vita nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta a Milano. Si tratta di Aurora Livoli, nata a Roma 19 anni fa e residente nella provincia di Latina. La ragazza è stata identificata grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il corpo è stato trovato riverso a terra con ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all'occhio. La denuncia di allontanamento e l'ultimo contatto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l' allontanamento della giovane era stato denunciato lo scorso 4 novembre dalla famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Identificata la ragazza trovata morta a Milano, è una 19enne di Latina Leggi anche: Milano, identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: è Aurora Livoli, 19enne di Latina Leggi anche: Milano, la donna trovata morta è stata identificata: è una 19enne di Latina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: ipotesi omicidio e violenza sessuale; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio. Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa - È Aurora Livoli, 19 anni, la giovane donna trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. fanpage.it

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Identificata la donna trovata morta a Milano in via Paruti: sarebbe Aurora Livoli, 19enne di Latina

Aurora Livoli, identificata la ragazza trovata morta in un cortile di via Paruta a #Milano: aveva 19 anni I genitori, che vivono a Latina, hanno riconosciuto la giovane dalle immagini diffuse dalla procura. L'ultimo contatto il 26 novembre x.com

+ Ha 19 anni, era scomparsa da settimane + Identificata la ragazza trovata morta a Milano >> https://buff.ly/VpVgzPG - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.