Identificata la ragazza morta a Milano | Aurora Livoli 19 anni abitava a Latina L' ultima telefonata a fine novembre

È stata identificata la giovane trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. L’ultima telefonata risale a fine novembre. La notizia offre elementi sulla sua provenienza e sul periodo di riferimento. La vicenda resta sotto indagine, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle circostanze del decesso.

