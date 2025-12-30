Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano | si chiamava Aurora Livoli

È stata identificata come Aurora Livoli, la donna trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. La giovane, di 19 anni, nata a Roma e residente nella provincia di Latina, è ora al centro dell’attenzione delle autorità. La notizia si inserisce nelle indagini in corso per chiarire le circostanze della sua morte.

