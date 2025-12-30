Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano | è la 19enne Aurora Livoli scomparsa da Latina un mese fa

È stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni scomparsa da Latina circa un mese fa. La giovane è stata trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. La famiglia aveva segnalato la sua scomparsa lo scorso 4 novembre. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della sua morte.

