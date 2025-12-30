Identificata la 19enne romana trovata morta a Milano

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni di Roma, la giovane donna trovata morta ieri in un cortile a Milano. L’indagine è proseguita grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di rintracciare e confermare l’identità della vittima. La notizia rappresenta un passo importante nelle verifiche in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'allontanamento della giovane era stato denunciato lo scorso 4 novembre dalla famiglia che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando li aveva rassicurati dicendo di stare bene e non avere intenzione di fare rientro. La ragazza non aveva dato indicazioni su dove si trovasse.

È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video - facebook.com facebook

