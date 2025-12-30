I video della ragazza misteriosa trovata morta a Milano la notizia poco fa

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a Milano, è stata scoperta una giovane donna priva di identità, trovata senza vita in un cortile di via privata Paruta. La notizia si è diffusa attraverso alcuni video condivisi online, ma al momento non sono ancora noti dettagli sulle circostanze del suo decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Resta al momento senza identità la giovane donna rinvenuta priva di vita all'alba di lunedì 29 dicembre in un cortile di via privata Paruta, a Milano. Per agevolare il lavoro degli investigatori, la Procura di Milano ha autorizzato la diffusione di alcuni fermi immagine tratti da un video di sorveglianza, con l'obiettivo di permettere a chiunque la riconosca di fornire informazioni utili. L'invito rivolto ai cittadini è esplicito: chi dovesse riconoscere la ragazza è pregato di contattare immediatamente il 112. Nel filmato, della durata di pochi secondi e registrato nelle ore notturne, si vede la giovane camminare lungo il marciapiede di via Paruta.

