I soci le case i soldi Ecco le società immobiliari italiane vicine ad Hamas
Le società immobiliari italiane legate ad Hamas sono al centro di un’indagine. Tra queste, spicca l’attività di Abu Rawwa, noto per aver organizzato una vasta raccolta fondi per Gaza, e che aveva avviato un’agenzia immobiliare in collaborazione con un giovane palestinese. Questa rete evidenzia come alcuni investimenti nel settore immobiliare possano essere collegati a contesti di tensione e controversie legate alla regione.
Abu Rawwa, l’uomo della maxi raccolta fondi per Gaza, aveva aperto un’agenzia con cui investire nel mattone e agiva con un 32enne palestinese. In garage 560.000 euro. Il principale fundraiser della presunta cellula italiana di Hamas è un personaggio chiave della vicenda che ha portato in carcere nove persone accusate di essere esponenti o, comunque, sostenitori attivi dell’organizzazione jihadista. E per capirlo basta approfondire la sua storia. Stiamo parlando di Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, finito in manette sabato con l’accusa di concorso esterno in associazione terroristica, a cui avrebbe dato «un rilevante contributo all’organizzazione». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: nove arresti a Genova
Leggi anche: Salute, soldi, lavoro: le tre cause di ansia e stress delle famiglie italiane. La sociologa: «Le preoccupazioni più intense non ai margini della società ma tra le famiglie più consapevoli e responsabilizzate»
L'Annuario Sat ritorna nelle case dei soci e in libreria, dopo 94 anni nei quali aveva ceduto il passo al Bollettino, rinnovando una tradizione che ha radici nella prima pubblicazione scientifica a cadenza periodica del Trentino, il primo gennaio 1874. Il volume, c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.