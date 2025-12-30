I soci le case i soldi Ecco le società immobiliari italiane vicine ad Hamas

Le società immobiliari italiane legate ad Hamas sono al centro di un’indagine. Tra queste, spicca l’attività di Abu Rawwa, noto per aver organizzato una vasta raccolta fondi per Gaza, e che aveva avviato un’agenzia immobiliare in collaborazione con un giovane palestinese. Questa rete evidenzia come alcuni investimenti nel settore immobiliare possano essere collegati a contesti di tensione e controversie legate alla regione.

