I segreti del make-up per ballare fino all’alba a Capodanno | primer setting spray e rossetti che durano più dei buoni propositi

Per affrontare una notte di festeggiamenti senza preoccupazioni, è importante conoscere alcuni segreti di make-up che garantiscono durata e freschezza. Strumenti come primer, setting spray e rossetti resistenti sono fondamentali per mantenere un look impeccabile fino all’alba. In questa guida, scoprirai come scegliere i prodotti giusti e applicarli correttamente, così da affrontare il Capodanno con sicurezza e stile, senza rinunciare alla naturale eleganza.

Capodanno, si sa, ha le sue tradizioni: l'intimo rosso, i brindisi, un dettaglio scintillante nel look. Ma per arrivare all'alba del 1 gennaio con un make-up ancora splendente – dopo aver ballato tutta la notte – bisogna agire d'astuzia. Non serve l'intervento di un professionista, né di restare seduti tutta la sera: bastano i prodotti giusti e qualche attenzione in più per pelle, capelli e soprattutto labbra "a prova di bacio". Cinque step per un make-up long lasting capace di resistere alla notte di Capodanno (o a qualsiasi altra festa). Primo step: idratazione e primer. Il passaggio più importante è anche quello più sottovalutato: la pelle dev'essere ben idratata.

