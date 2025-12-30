I ripensamenti della Lega Serie A Supercoppa all’antica E niente palla arancione

La Lega Serie A valuta i propri programmi annuali, con particolare attenzione alla Supercoppa Italiana, recentemente disputata a Riad. Tra ripensamenti e aggiornamenti, si analizzano le scelte fatte e le possibili evoluzioni future, mantenendo un approccio sobrio e obiettivo. In questo contesto, si discute anche delle modalità di svolgimento e delle eventuali modifiche, senza enfatizzare decisioni o prospettive, ma offrendo un quadro chiaro e accurato della situazione attuale.

Tempo di bilanci annuali per la Lega Serie A, e per rivedere anche soluzioni e programmi. Un tema caldo è quello della Supercoppa Italiana, appena andata in scena nuovamente a Riad. Si pensa a un’altra sede per l’edizione 2026 – inevitabile che si consideri anche un ritorno nei nostri confini – e all’abbandono della formula ’a quattro’. "Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale – ha detto il presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli a Radio Anch’io Sport –. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d’Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un’edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I ripensamenti della Lega Serie A. Supercoppa all’antica. E niente palla arancione Leggi anche: Lega Calcio Serie A e Puma, ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana Leggi anche: Supercoppa Italiana, prevista una novità per la premiazione finale: l'annuncio della Lega Serie A Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I ripensamenti della Lega Serie A. Supercoppa all’antica. E niente palla arancione. I ripensamenti della Lega Serie A. Supercoppa all’antica. E niente palla arancione - Un tema caldo è quello della Supercoppa Italiana, appena andata in scena nuovamente a Riad. sport.quotidiano.net

LEGA SERIE A - Simonelli: "Supercoppa, la mia idea è quella di tornare alla formula classica, Nazionale? Faremo il possibile per aiutare il ct, se lo merita, De Laurentiis ... - Ecco un estratto riguardante il futuro della Supercoppa: "Non abbiamo più il vincolo della doppi ... napolimagazine.com

Supercoppa italiana, dal 2027 possibile addio a Riyadh e nuovo format - Dal 2027 la Supercoppa italiana potrebbe lasciare l’Arabia Saudita: Florida tra le ipotesi, possibile stop al mini torneo ... quifinanza.it

La Lega ammette l'errore dopo le proteste: "Scelta non felice" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.