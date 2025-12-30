I ravennati stanno tornando a teatro

I ravennati stanno tornando a teatro, segnando un rinnovato interesse per la cultura e l’intrattenimento. Questo periodo di fine e inizio anno è ideale per riflettere sui risultati raggiunti e per anticipare le prossime iniziative teatrali, contribuendo a rafforzare il ruolo delle arti nella comunità locale. Un momento di bilancio e di prospettiva che testimonia il rinnovato entusiasmo per il teatro a Ravenna.

Il periodo a cavallo tra fine e inizio anno è il migliore per fare un primo bilancio di quanto fatto e per anticipare qualcosa sul prossimo futuro. Per Ravenna Teatro, a parlarne è Marcella Nonni, in co-direzione con Alessandro Argnani dal 2017, dopo essere stata direttrice organizzativa dal 1999 e direttrice nel 2014, un percorso che la vede attiva nella gestione artistica e amministrativa fin dalla fondazione del Teatro delle Albe nel 1983. Nonni, la ' Stagione dei Teatri ' è iniziata da poco con la tradizione, 'Sior Todero Brontolon' di Goldoni con protagonista Branciaroli, dopo una serie di prologhi e presentazioni.

