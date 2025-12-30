I radar di Como e Milan in Brasile | il punto su Kaiki e Hugo | CMIT

I club di Como e Milan sono attivi anche nel mercato sudamericano, con particolare attenzione ai talenti brasiliani. Nonostante le sfide nel competere con le grandi squadre internazionali, i dirigenti italiani continuano a seguire con interesse alcuni calciatori emergenti, valutandone potenzialità e prospettive di crescita. Questo approccio permette di individuare giovani talenti ancora accessibili, puntando su possibilità di sviluppo e investimento a lungo termine.

I due club lombardi guardano anche al Sudamerica per rinforzarsi Anche se è sempre più difficile competere con le squadre di Premier League, e non solo, sul mercato sudamericano, i dirigenti italiani continuano a monitorare con estremo interesse il  Brasile, soprattutto per quei calciatori che non hanno ancora raggiunto valutazioni iperboliche. I radar di Como e Milan in Brasile: il punto su Kaiki e Hugo CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Ormai da settimane, vi parliamo dell’ interesse del Milan per Hugo Souza. Il 26enne brasiliano è uno degli osservati speciali per la porta nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo con Mike  Maignan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

