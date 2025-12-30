I personaggi di film e serie tv Disney+ arrivano alla stazione Termini di Roma
Fino al 6 gennaio, alla stazione Termini di Roma, i personaggi di film e serie Disney+ della campagna natalizia saranno protagonisti di una mostra temporanea. La scala mobile che collega la superficie alla metropolitana, verso Anagnina e Battistini, ospiterà queste illustrazioni, offrendo ai viaggiatori un'anteprima delle festività attraverso l’immaginario Disney+. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo originale e accessibile.
Fino al 6 gennaio, la scala mobile della stazione Termini di Roma (quella che porta alla metropolitana, verso Anagnina e Battistini) ospiterà i personaggi di film e serie Disney+ della campagna Christmas. Da Frozen a Mamma Ho Perso L'Aereo, passando per Lilo & Stitch e altri, un'attività. 🔗 Leggi su Today.it
