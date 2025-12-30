I nuovi dati dell' Istituto Superiore di Sanità confermano la velocità del contagio Come proteggerci in questi giorni di festa? I consigli degli esperti

I dati dell'Istituto Superiore di Sanità segnalano un aumento dei contagi respiratori, con circa 950mila nuovi casi nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre. In questo periodo di feste, è importante adottare misure di prevenzione per tutelare la propria salute e quella degli altri. Di seguito, i consigli degli esperti per affrontare questa fase con attenzione e responsabilità.

In crescita la curva delle infezioni respiratorie acute, causate da diversi virus respiratori, tra i quali quello dell'influenza, con circa 950mila nuovi casi nella settimana dal 15 al 21 dicembre. Lo indicano i dati più recenti del rapporto RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità, sulla sorveglianza dei virus respiratori.

Influenza, 950mila nuovi casi. L'esperta: «Ci stiamo avvicinando al picco» - Dai dati del bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge un aumento dei contagi soprattutto nei bambini fino a 4 anni. msn.com

