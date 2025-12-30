I migliori vini del Veneto per Capodanno

Scopri i migliori vini del Veneto per Capodanno, selezionati per la loro qualità e tradizione. La regione si distingue per la ricchezza della sua produzione vinicola, con aziende che rappresentano l’eccellenza enologica italiana. Verona, in particolare, si conferma come centro nevralgico di questa tradizione, riconosciuta anche nella recente guida Vinetia 2026, che premia le eccellenze del territorio.

Verona si conferma protagonista assoluta anche nell'edizione 2026 della guida Vinetia, imponendosi come una delle province più premiate e rappresentative dell'eccellenza enologica. Dai bianchi vulcanici del Soave ai rosati del Garda, fino ai grandi rossi della Valpolicella, il territorio veronese.

