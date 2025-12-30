Con l’approssimarsi della fine dell’anno, ecco la mia selezione dei migliori match visti in TNA nel 2025. Un anno significativo per la federazione di Nashville, caratterizzato da miglioramenti e collaborazioni più strette con NXT. Questa lista vuole offrire un’istantanea delle prestazioni più brillanti e degli incontri che hanno segnato il 2025 nel panorama del wrestling professionistico.

Chiusura dell’anno, il che indica ultimo editoriale a tema TNA dell’anno e quale modo migliore di salutare il 2025, se non attraverso la consueta lista dei migliori match annuali da me stilata?! Semplice no?! E’ stato un anno molto importante per la federazione di Nashville, il gruppo Anthem ha apportato diverse migliorie e di sicuro una collaborazione più approfondita con il roster di NXT ha incrementato la dose di positività. Sono arrivati record di capienza nelle arene, con dati mai toccati dal 2013, si è passati a lunghe scritture fatte di consacrazioni, redenzioni, cadute, vendette, riconquiste e rinascite, insomma un anno pieno, con alti e bassi come in ogni realtà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - I migliori match visti in TNA nel 2025

Leggi anche: WWE/TNA: TNA vince il Men’s Survivor Match grazie a Moose e Santana

Leggi anche: TNA: Ufficiale il primo match per Turning Point 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

TRIPLE H è il PEGGIOR BOOKER che abbia mai visto

Alcuni nomi noti e molte sorprese https://www.onrugby.it/2025/12/28/test-match-chi-sono-i-migliori-10-marcatori-del-2025/ - facebook.com facebook

Il miglior giocatore del match #JuvePafos [2-0] #UCL x.com